В России с 1 сентября ожидаются изменения правил приема в ВУЗы

С 1 сентября в России вступит в силу новый закон, регулирующий прием в ВУЗ. Заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко уточнила, что изменения касаются платного образования. В настоящее время идет работа с экспертами, ректорами и педагогами для определения критериев, по которым будет устанавливаться пороговое значение для поступающих на коммерческой основе. Харченко также отметила, что наборы на гуманитарные специальности, включая юриспруденцию и экономику, останутся на прежнем уровне, а конкурс на коммерческое обучение станет обязательным.

С 1 сентября в России вступит в силу новый закон, регулирующий прием в ВУЗ, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко уточнила, что изменения касаются платного образования. В настоящее время идет работа с экспертами, ректорами и педагогами для определения критериев, по которым будет устанавливаться пороговое значение для поступающих на коммерческой основе.

Харченко также отметила, что наборы на гуманитарные специальности, включая юриспруденцию и экономику, останутся на прежнем уровне, а конкурс на коммерческое обучение станет обязательным.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заметил, что в разных вузах одного региона стоимость обучения на одну и ту же специальность может различаться в 1,5 раза, что подчеркивает необходимость нового регулирования.