ГД обратилась к Минпросвещения с предложением о регулировании цен на обучение

В России есть значительная разница в стоимости обучения на одну и ту же специальность в вузах одного региона, достигающая 1,5 раза. Об этом сообщил Дмитрий Гусев. Он отметил, что растущие цены на образование волнуют многие семьи, особенно перед поступлением детей в вузы. Депутаты предложили министру образования РФ Валерию Фалькову установить минимальные и максимальные цены на высшее образование, чтобы избежать завышенных цен и некачественных услуг. Гусев подчеркнул, что министерство может разработать понятные и прозрачные тарифы для всех граждан.

В России наблюдается значительная разница в стоимости обучения на одной и той же специальности в вузах одного региона, что порой достигает 1,5 раза. Об этом сообщила НСН со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

Он отметил, что растущие цены на образование становятся важным вопросом для многих семей, особенно в преддверии поступления детей в вузы.

Депутаты обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с предложением установить минимальные и максимальные цены на высшее образование, чтобы избежать ситуации, когда одни вузы завышают стоимость обучения, а другие предлагают некачественные услуги. Гусев подчеркнул, что министерство может разработать унифицированные тарифы, которые будут понятны и прозрачны для всех граждан страны.