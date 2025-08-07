Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
18°
ЦБ USD 79.38 -0.81 08/08
ЦБ EUR 92.66 -0.35 08/08
Нал. USD 81.00 / 80.00 07/08 18:35
Нал. EUR 94.11 / 94.00 07/08 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
541
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 061
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 820
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В мэрии объяснили, зачем нужно было вскрывать полы в переходе у «Барса на Московском»
Демонтаж бетонного основания подземного пешеходного перехода у ТЦ «Барс», по данным мэрии, выполнялся в соответствии с проектно-сметной документацией для устройства водоотведения и дренажной системы. «Если бы работы не были проведены, оставалась бы высокая вероятность затопления перехода грунтовыми водами. Сейчас обеспечена герметизация подземного пешеходного перехода», — рассказали в администрации. Ремонт перехода планируется завершить в конце августа. Ранее подрядчик объяснил, почему ремонт перехода у «Барса на Московском» затянулся.

В мэрии объяснили, зачем нужен был демонтаж бетонного основания перехода у «Барса на Московском». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Демонтаж бетонного основания подземного пешеходного перехода у ТЦ «Барс», по данным мэрии, выполнялся в соответствии с проектно-сметной документацией для устройства водоотведения и дренажной системы.

«Если бы работы не были проведены, оставалась бы высокая вероятность затопления перехода грунтовыми водами. Сейчас обеспечена герметизация подземного пешеходного перехода», — рассказали в администрации.

Ремонт перехода планируется завершить в конце августа.

Ранее подрядчик объяснил, почему ремонт перехода у «Барса на Московском» затянулся.