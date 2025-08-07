В мэрии объяснили, зачем нужно было вскрывать полы в переходе у «Барса на Московском»

Демонтаж бетонного основания подземного пешеходного перехода у ТЦ «Барс», по данным мэрии, выполнялся в соответствии с проектно-сметной документацией для устройства водоотведения и дренажной системы. «Если бы работы не были проведены, оставалась бы высокая вероятность затопления перехода грунтовыми водами. Сейчас обеспечена герметизация подземного пешеходного перехода», — рассказали в администрации. Ремонт перехода планируется завершить в конце августа. Ранее подрядчик объяснил, почему ремонт перехода у «Барса на Московском» затянулся.