Ушаков: следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости.

Как отметил Ушаков, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи лидеров двух стран, но сколько дней займет подготовка, «пока сказать трудно».

«Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — добавил Ушаков.

Ранее в The New York Times появилась публикация с информацией, что Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе.