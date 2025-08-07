Ушаков: следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости.
Как отметил Ушаков, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи лидеров двух стран, но сколько дней займет подготовка, «пока сказать трудно».
«Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — добавил Ушаков.
Ранее в The New York Times появилась публикация с информацией, что Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе.