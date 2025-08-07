Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:00
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
459
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 015
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 709
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россети назвали причину вечерней аварии с электричеством на 20 улицах в Рязани
По информации Россетей, 6 августа было технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная», возникшее из-за повреждения кабельной линии потребителя. В комментарии под постом Павла Малкова отметили, что специалисты «Рязаньэнерго» полностью восстановили электроснабжение. Рязанцы сообщили редакции РЗН. Инфо, что поставку ресурса возобновили около девяти вечера.

Россети назвали причину вечерней аварии с электричеством на 20 улицах в центре Рязани. Информация появилась под постами губернатора Павла Малкова.

По информации Россетей, 6 августа было технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная», возникшее из-за повреждения кабельной линии потребителя ТСЖ «Шереметьевский квартал».

В комментарии отметили, что специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» полностью восстановили электроснабжение. Рязанцы сообщили редакции РЗН. Инфо, что поставку ресурса возобновили около девяти вечера.

Также напомнили, что если дом горожанина остается без электроэнергии, необходимо обратиться в управляющую компанию для устранения возможных нарушений во внутридомовой сети.

Напомним, вечером 6 августа без света остались рязанцы на 20 улицах.