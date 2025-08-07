Россети назвали причину вечерней аварии с электричеством на 20 улицах в Рязани

По информации Россетей, 6 августа было технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная», возникшее из-за повреждения кабельной линии потребителя. В комментарии под постом Павла Малкова отметили, что специалисты «Рязаньэнерго» полностью восстановили электроснабжение. Рязанцы сообщили редакции РЗН. Инфо, что поставку ресурса возобновили около девяти вечера.