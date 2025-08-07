Россети назвали причину вечерней аварии с электричеством на 20 улицах в Рязани

Россети назвали причину вечерней аварии с электричеством на 20 улицах в центре Рязани. Информация появилась под постами губернатора Павла Малкова.
По информации Россетей, 6 августа было технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная», возникшее из-за повреждения кабельной линии потребителя ТСЖ «Шереметьевский квартал».
В комментарии отметили, что специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» полностью восстановили электроснабжение. Рязанцы сообщили редакции РЗН. Инфо, что поставку ресурса возобновили около девяти вечера.
Также напомнили, что если дом горожанина остается без электроэнергии, необходимо обратиться в управляющую компанию для устранения возможных нарушений во внутридомовой сети.
Напомним, вечером 6 августа без света остались рязанцы на 20 улицах.