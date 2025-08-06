20 улиц в Рязани остались без света
Света нет по адресам: Право-Лыбедская; Есенина; Проезд Речников; Театральная; Фирсова; Циолковского; Лермонтова; Свободы; Урицкого; Новая; Окское шоссе; Лесопарковая; Горького; Проезд машиностроителей; Окский проезд; Электрозаводская; Колхозная; Радищева; Рыбацкая; Циолковского. Работы проведут до полного восстановления
20 улиц в Рязани остались без света. Соответствующую информацию предоставила электронный помощник городских электросетей Светлана.
Света нет по адресам:
- Право-Лыбедская;
- Есенина;
- Проезд Речников;
- Театральная;
- Фирсова;
- Циолковского;
- Лермонтова;
- Свободы;
- Урицкого;
- Новая;
- Окское шоссе;
- Лесопарковая;
- Горького;
- Проезд машиностроителей;
- Окский проезд;
- Электрозаводская;
- Колхозная;
- Радищева;
- Рыбацкая;
- Циолковского.
Работы проведут до полного восстановления