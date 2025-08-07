Очевидец рассказал другую версию ДТП с самокатчиком в Рязани

По словам рязанца, самокатчика не сбивали, он упал на дорогу и разбил голову. «Он ехал спокойно, но у него резко начал шататься руль и он упал», — отметил очевидец. Пострадавшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что молодого человека сбила легковушка.