Очевидец рассказал другую версию ДТП с самокатчиком в Рязани
Очевидец рассказал другую версию ДТП с самокатчиком в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.
По словам рязанца, самокатчика не сбивали, он упал на дорогу и разбил голову.
«Он ехал спокойно, но у него резко начал шататься руль и он упал», — отметил очевидец.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что молодого человека сбила легковушка.