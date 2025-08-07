Бастрыкин снова взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Рязани

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Рязани. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Информационного центра следкома.

Отмечается, что в Рязани, в том числе около детского сада, обитает большое количество безнадзорных собак, проявляющих агрессию к прохожим. Местные жители, как уточнили в посте, опасаются за жизнь и здоровье, а также за безопасность детей.

В региональном СУ СКР уже расследуется уголовное дело, которое возбудили после нападения собаки на женщину.

Бастрыкин поручил руководителю рязанского следкома Олегу Васильеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.