Трамп заявил, что пытается вывести США из украинского конфликта
«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — заявил политик. Также он рассказал, что примет решение об усилении антироссийских санкций после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду. Ранее в Россию прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф.
Трамп заявил, что пытается вывести США из украинского конфликта. Об этом пишет RT.
«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — заявил политик.
Также он рассказал, что примет решение об усилении антироссийских санкций после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду.
Ранее в Россию прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф.