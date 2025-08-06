Трамп заявил, что пытается вывести США из украинского конфликта

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — заявил политик. Также он рассказал, что примет решение об усилении антироссийских санкций после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду. Ранее в Россию прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф.

Трамп заявил, что пытается вывести США из украинского конфликта. Об этом пишет RT.

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — заявил политик.

Также он рассказал, что примет решение об усилении антироссийских санкций после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду.

Ранее в Россию прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф.