Глава СК поручил завести дело после падения подростка в траншею с водой в Рязани

Инцидент произошел 4 августа. На пересечении улиц Весенней и Высоковольтной проводился ремонт теплотрассы. Перила обрушились, после чего 14-летний мальчик, находившийся в тот момент на переправе, упал в заполненную водой траншею. Пострадавшего с полученными повреждениями госпитализировали. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.