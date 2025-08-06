Глава СК поручил завести дело после падения подростка в траншею с водой в Рязани
Инцидент произошел 4 августа. На пересечении улиц Весенней и Высоковольтной проводился ремонт теплотрассы. Перила обрушились, после чего 14-летний мальчик, находившийся в тот момент на переправе, упал в заполненную водой траншею. Пострадавшего с полученными повреждениями госпитализировали. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после травмирования подростка в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра следкома в соцсетях.
Инцидент произошел 4 августа. На пересечении улиц Весенней и Высоковольтной проводился ремонт теплотрассы. Перила обрушились, после чего 14-летний мальчик, находившийся в тот момент на переправе, упал в заполненную водой траншею.
Пострадавшего с полученными повреждениями госпитализировали.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что прокуратуры проводит проверку случившегося.