В Рязани ребенок пострадал при поломке временного моста

Инцидент произошел 4 августа на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной. Ребенок получил травмы при поломке временного моста, установленного на месте работ. Мальчик с травмами был госпитализирован. Прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут оценку соблюдению подрядчиком требований по обеспечению безопасности при капитальном ремонте участка магистрального трубопровода.