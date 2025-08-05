В Рязани ребенок пострадал при поломке временного моста
Инцидент произошел 4 августа на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной. Ребенок получил травмы при поломке временного моста, установленного на месте работ. Мальчик с травмами был госпитализирован. Прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут оценку соблюдению подрядчиком требований по обеспечению безопасности при капитальном ремонте участка магистрального трубопровода.
В Рязани ребенок пострадал при поломке временного моста. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 4 августа на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной. У моста, установленного на месте работ по ремонту трубопровода, обрушились перила.
Мальчик с травмами был госпитализирован.
Прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут оценку соблюдению подрядчиком требований по обеспечению безопасности при капитальном ремонте участка магистрального трубопровода.