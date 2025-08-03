На Солотчинском мосту снова собралась серьезная пробка в сторону Рязани

По информации канала, пробка собралась из-за сломанной газели. Согласно сервису «Яндекс карты», у поворота на Шумашь пробка оценивается в 10 баллов.

На Солотчинском мосту снова собралась серьезная пробка в сторону Рязани. Об этом сообщили в Telegram-канале «Солотча инфо».

По информации канала, пробка собралась из-за сломанной газели.

Согласно сервису «Яндекс карты», у поворота на Шумашь пробка оценивается в 10 баллов.

Ранее региональный минтранс сообщал, что мост через Оку на Солотчинском шоссе находится в предаварийном состоянии.