В Рязанской области мотоцикл повис на капоте легковушки после ДТП

ДТП произошло 5 августа на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и мотоцикл. На месте происшествия работала полиция. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Рязанской области мотоцикл повис на капоте легковушки после ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло 5 августа на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и мотоцикл.

На месте происшествия работала полиция.

Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Позже стало известно, кто устроил ДТП.

Фото: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»