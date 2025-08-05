В Рязанской области мотоцикл повис на капоте легковушки после ДТП
ДТП произошло 5 августа на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и мотоцикл. На месте происшествия работала полиция. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области мотоцикл повис на капоте легковушки после ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло 5 августа на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и мотоцикл.
На месте происшествия работала полиция.
Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Позже стало известно, кто устроил ДТП.
Фото: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»