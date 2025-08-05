ДТП в Рязанской области устроил 17-летний мотоциклист, его увезла скорая
Авария случилась 5 августа около дома № 78 на улице Ленина в Скопине. По данным прокуратуры, несовершеннолетний, находясь за рулем мотоцикла, столкнулся с автомобилем. В результате подросток получил травмы. Его госпитализировали. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Анатолий Родин. Ранее появились кадры с места аварии.
ДТП в Рязанской области устроил 17-летний мотоциклист, его увезла скорая. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Авария случилась 5 августа около дома № 78 на улице Ленина в Скопине. По данным прокуратуры, несовершеннолетний, находясь за рулем мотоцикла, столкнулся с автомобилем.
В результате подросток получил травмы. Его госпитализировали.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Анатолий Родин.
Ранее появились кадры с места аварии.