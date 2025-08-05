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В Рязани завершили расследование дела о незаконной торговле оружием
«В ходе следствия был проведен большой массив необходимых следственных действий: допросы, обыски, экспертизы и исследования, которые позволили всесторонне и объективно установить, и задокументировать обстоятельства преступления», — отметили в УМВД. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 4 лет колонии.

В Рязани завершили расследование дела о незаконной торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 55-летний житель Рыбновского района намеревался продать обрез охотничьего ружья и патроны разного калибра. При силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии мужчину задержали в лесу Спасского района. Задержание произошло при передаче боеприпасов условному покупателю, который оказался оперативником. Все товары продавец оценил в 10 тысяч рублей.

Из незаконного оборота изъяли обрез охотничьего ружья, вставку в ствол ружья для стрельбы мелкокалиберными патронами, 67 патронов для охотничьего ружья, 63 патрона калибра 5,6 мм и 142 патрона для автомата Калашникова калибра 7,62.

По предварительной информации, рязанец в 90-х годах приобрел этот арсенал у приятеля, а когда тот умер, решил продать предметы.

«В ходе следствия был проведен большой массив необходимых следственных действий: допросы, обыски, экспертизы и исследования, которые позволили всесторонне и объективно установить, и задокументировать обстоятельства преступления», — отметили в УМВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 4 лет колонии.