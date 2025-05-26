Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
25°
Втр, 27
23°
Срд, 28
24°
ЦБ USD 79.71 -0.03 24/05
ЦБ EUR 90.52 0.32 24/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 26/05 16:20
Нал. EUR 92.40 / 93.30 26/05 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
Вчера 17:12
2 135
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
9 303
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
24 295
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
21 177
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчину задержали за незаконную торговлю оружием
Отмечается, что полицейские заранее узнали о том, что 55-летний житель Рыбновского района намеревается продать обрез охотничьего ружья и патроны разного калибра. При силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии мужчину задержали в лесу Спасского района. Задержание произошло при передаче боеприпасов условному покупателю, который оказался оперативником. Все товары продавец оценил в 10 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъяли обрез охотничьего ружья, вставку в ствол ружья для стрельбы мелкокалиберными патронами, 67 патронов для охотничьего ружья, 63 патрона калибра 5,6 мм и 142 патрона для автомата Калашникова калибра 7,62.

В Рязанской области мужчину задержали за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что полицейские заранее узнали о том, что 55-летний житель Рыбновского района намеревается продать обрез охотничьего ружья и патроны разного калибра.

При силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии мужчину задержали в лесу Спасского района. Задержание произошло при передаче боеприпасов условному покупателю, который оказался оперативником. Все товары продавец оценил в 10 тысяч рублей.

Из незаконного оборота изъяли обрез охотничьего ружья, вставку в ствол ружья для стрельбы мелкокалиберными патронами, 67 патронов для охотничьего ружья, 63 патрона калибра 5,6 мм и 142 патрона для автомата Калашникова калибра 7,62.

По предварительной информации, рязанец в 90-х годах приобрел этот арсенал у приятеля, а когда тот умер, решил продать предметы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 8 лет колонии.