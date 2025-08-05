В Госдуме предложили бесплатно предоставлять семейного психолога парам при разводе

Отмечается, что инициатива поможет российским семьям пройти через сложный период и сохранить отношения. Обращение направили министру юстиции Константину Чуйченко.

В Госдуме предложили бесплатно предоставлять семейного психолога парам при разводе. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что инициатива поможет российским семьям пройти через сложный период и сохранить отношения.

Обращение направили министру юстиции Константину Чуйченко.