В Госдуме предложили бесплатно предоставлять семейного психолога парам при разводе
Отмечается, что инициатива поможет российским семьям пройти через сложный период и сохранить отношения. Обращение направили министру юстиции Константину Чуйченко.
В Госдуме предложили бесплатно предоставлять семейного психолога парам при разводе. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что инициатива поможет российским семьям пройти через сложный период и сохранить отношения.
Обращение направили министру юстиции Константину Чуйченко.