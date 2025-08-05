Количество улиц в Рязани, оставшихся без света, увеличилось до 10
Электроэнергии нет по следующим адресам: поселок Мехзавода; улица Чкалова; улица Весенняя; Михайловское шоссе; микрорайон Приокский; улица Октябрьская; улица Бронная; улица Мирная; улица 1-я Красная; улица Путевая.
Количество улиц в Рязани, оставшихся без света 5 августа, увеличилось до 10. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Электроэнергии нет по следующим адресам:
- поселок Мехзавода;
- улица Чкалова;
- улица Весенняя;
- Михайловское шоссе;
- микрорайон Приокский;
- улица Октябрьская;
- улица Бронная;
- улица Мирная;
- улица 1-я Красная;
- улица Путевая.
Ремонтные работы проведут полного восстановления.
Напомним, с утра 5 августа свет из-за аварии пропал на четырех улицах.