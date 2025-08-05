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Количество улиц в Рязани, оставшихся без света, увеличилось до 10
Электроэнергии нет по следующим адресам: поселок Мехзавода; улица Чкалова; улица Весенняя; Михайловское шоссе; микрорайон Приокский; улица Октябрьская; улица Бронная; улица Мирная; улица 1-я Красная; улица Путевая.

Количество улиц в Рязани, оставшихся без света 5 августа, увеличилось до 10. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Электроэнергии нет по следующим адресам:

  • поселок Мехзавода;
  • улица Чкалова;
  • улица Весенняя;
  • Михайловское шоссе;
  • микрорайон Приокский;
  • улица Октябрьская;
  • улица Бронная;
  • улица Мирная;
  • улица 1-я Красная;
  • улица Путевая.

Ремонтные работы проведут полного восстановления.

Напомним, с утра 5 августа свет из-за аварии пропал на четырех улицах.