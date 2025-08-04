В Рязани поймали трех подростков за рулем мотоциклов
У несовершеннолетних мотоциклистов не было прав. Нарушителей от управления транспортным средством отстранили. Составлены административные протоколы по статье 12.7 КоАП РФ и статье 12.37 КоАП РФ. Родителей подростков привлекли к административной ответственности, по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
В Рязани поймали трех подростков за рулем мотоциклов. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
У несовершеннолетних мотоциклистов не было прав. Нарушителей от управления транспортным средством отстранили. Составлены административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ и 12.37 КоАП РФ.
Родителей подростков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Ранее очевидцы сообщали, что на Шереметьевской, у гипермаркета «Европа», столпились люди и сотрудники ГАИ.