На Шереметьевской, у гипермаркета «Европа», столпились люди и сотрудники ГАИ

На улице Шереметьевской, у гипермаркета «Европа», столпились люди, среди которых сотрудники ГАИ. Видео с места события в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. Очевидцы предположили, что кого-то сбили. Официальная информация уточняется.