На Шереметьевской, у гипермаркета «Европа», столпились люди и сотрудники ГАИ
На улице Шереметьевской, у гипермаркета «Европа», столпились люди, среди которых сотрудники ГАИ. Видео с места события в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. Очевидцы предположили, что кого-то сбили. Официальная информация уточняется.
На улице Шереметьевской, на парковке у гипермаркета «Европа», столпились люди, среди которых сотрудники ГАИ. Видео с места события в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
Очевидцы предположили, что кого-то сбили. Официальная информация уточняется.