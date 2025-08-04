Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
21°
Втр, 05
23°
Срд, 06
25°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.05 / 80.50 04/08 13:55
Нал. EUR 93.86 / 93.00 04/08 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
667
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 112
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 061
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 160
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Кремле назвали возможной встречу Путина и Зеленского
По словам Песков, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. «Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков.

В Кремле назвали возможной встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

По его словам, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили о нежелании вступать в ядерную полемику с США.