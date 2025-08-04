В Кремле назвали возможной встречу Путина и Зеленского

По словам Песков, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. «Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков.

В Кремле назвали возможной встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

По его словам, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили о нежелании вступать в ядерную полемику с США.