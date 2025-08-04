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В Кремле заявили о нежелании вступать в ядерную полемику с США
В Кремле не хотят вступать в полемику с США по ядерным угрозам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о перемещении американских подводных лодок ближе к границам России, отметив, что всем сторонам следует быть осторожными с ядерной риторикой. Песков подчеркнул, что Россия серьезно относится к ядерному нераспространению и считает необходимым аккуратное обсуждение таких тем. Трамп же отреагировал на слова Дмитрия Медведева о «Мертвой руке», приказывая разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах». Он охарактеризовал замечания Медведева как «провокационные» и отметил, что слова могут иметь серьезные последствия.

В Кремле выразили нежелание вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о перемещении американских подводных лодок ближе к российским границам, отметив, что все стороны должны быть осторожны с ядерной риторикой.

«В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Россия серьезно относится к вопросам ядерного нераспространения и считает, что необходимо проявлять аккуратность в обсуждении таких тем. По его словам, американские подводные лодки уже находятся на боевом дежурстве.

Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «несуществующей „Мертвой руке“», приказав разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах». Трамп охарактеризовал слова Медведева как «провокационные» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».

Напряженность между Трампом и Медведевым возросла после требований американского президента к России заключить мирное соглашение по Украине в течение 10 дней. Медведев назвал эти требования угрозой и шагом к войне.