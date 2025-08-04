Тишковец: на Центральную Россию надвигаются аномальные дожди с юга

Как отметил Тишковец, аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков. Синоптик добавил, что «вся эта армада дождевых туч» надвигается на Центральную Россию. «На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр», — сообщил он. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Центральную Россию надвигаются аномальные дожди с юга. Об этом он рассказал 4 августа РИА Новости.

Как отметил Тишковец, аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков.

Синоптик добавил, что «вся эта армада дождевых туч» надвигается на Центральную Россию.

«На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр», — сообщил он.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.