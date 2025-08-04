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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 4 августа на территории Рязанской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза. В отдельных районах прогнозируют град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Местами может быть ухудшение видимости 200-500 метров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 4 августа на территории Рязанской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза. В отдельных районах прогнозируют град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Местами может быть ухудшение видимости 200-500 метров.