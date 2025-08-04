Рязанская область заняла 74 место в рейтинге регионов по качеству дорог
Согласно исследованию, в Рязанской области 40% дорог отвечают нормативным требованиям. Плотность дорог на 1 тыс. кв. км достигает 287,3. Москва, Ханты-Мансийский округ и Челябинская область лидируют в рейтинге регионов.
Рязанская область заняла 74 место в рейтинге регионов по качеству дорог. Соответствующие данные 4 августа
Согласно исследованию, в Рязанской области 40% дорог отвечают нормативным требованиям. Плотность дорог на 1 тыс. кв. км достигает 287,3.
Москва, Ханты-Мансийский округ и Челябинская область лидируют в рейтинге регионов.