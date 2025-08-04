Рязанец, умерший во время заплыва по Волге, был чемпионом России по плаванию в ледяной воде

Об этом сообщил глава Федерации зимнего плавания Рязанской области Дмитрий Баренин. Он рассказал, что умерший спортсмен Андрей Пуляев ранее хорошо переносил экстремальные нагрузки. «Андрею было 40 лет, он никогда не жаловался на здоровье, каждый день тренировался, всегда делал огромные тренировочные объемы. Летом участвовал в соревнованиях по триатлону, зимой регулярно плавал в ледяной воде, стрессовые нагрузки постоянно были», — отметил Баренин. Он также подчеркнул, что Пуляев являлся победителем первенства России по зимнему плаванию. Мужчина работал тренером по плаванию около 10 лет. Напомним, трагедия с Пулевым произошла во время заплыва по Волге в Нижнем Новгороде 3 августа.