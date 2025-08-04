Спортсмен из Рязани скончался во время заплыва в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла во время соревнований 3 августа. Недалеко от финиша водного этапа Пуляеву стало плохо. Спасатели передали участника бригаде скорой, которая начала реанимационные действия. Спортсмена из Рязани спасти не удалось. «Он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам», — уточнили в публикации.

Спортсмен из Рязани Андрей Пуляев скончался во время соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD. Об этом сообщили в соцсетях организаторов.

Трагедия произошла во время соревнований 3 августа. Недалеко от финиша водного этапа Пуляеву стало плохо.

Спасатели передали участника бригаде скорой, которая начала реанимационные действия. Спортсмена из Рязани спасти не удалось.

«Он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам», — уточнили в публикации.