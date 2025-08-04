Прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида из Рязанской области

В Кадомском районе прокуратура восстановила права ребенка-инвалида. Мальчик, который болен церебральным параличом, не получал лечебное питание. Прокуратура помогла добиться у минздрава 95 упаковок лечебного питания и компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей.