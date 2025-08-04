Опубликован прогноз погоды на 5 августа в Рязанской области

В области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, гроза, туман. Ветер будет юго-восточный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, днем — +21…+26°С.