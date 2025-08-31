Волонтеры нашли пропавшего 63-летнего рязанца
Волонтеры нашли пропавшего 63-летнего рязанца. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.
Местонахождение Олега Л. не было известно с 28 августа 2025 года. Сообщалось, что он нуждался в медпомощи.
В субботу, 30 августа, мужчину нашли в Рязани живым. Подробности поисков не разглашаются.