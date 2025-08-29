Пропал нуждающийся в медпомощи 63-летний рязанец
Местонахождение Олега Лескина неизвестно с 28 августа 2025 года. Приметы: рост — 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы — седые, глаза — голубые. Одежда: темно-синяя олимпийка, синяя рубашка, серо-синие штаны, белые кроссовки, белая кепка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи 63-летний Олег Лескин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 28 августа 2025 года.
Приметы: рост — 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы — седые, глаза — голубые.
Одежда: темно-синяя олимпийка, синяя рубашка, серо-синие штаны, белые кроссовки, белая кепка.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;
30 августа стало известно, что мужчину нашли живым.