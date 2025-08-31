Рязань
В России с 1 сентября вырастут президентские стипендии
В России с 1 сентября вырастут президентские стипендии. Об этом 31 августа сообщило ТАСС.

Отмечается, что президентские стипендии вырастут до 30 тысяч рублей, их будут получать не более 3,4 тысяч человек ежегодно.

Выплаты назначаются на один год учащимся не младше третьего курса. Конкурс на получение стипендии пройдет по девяти направлениям.

Студенты должны хорошо учиться, быть победителями студенческих конкурсов и олимпиад, участвовать в исследованиях и разработках и иметь публикации в научных изданиях.

Ранее в России предложили повысить стипендии студентам до уровня МРОТ.