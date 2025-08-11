В России предложили повысить стипендии студентам до уровня МРОТ

В России предложили увеличить минимальный размер стипендии для студентов до уровня одного МРОТ, что составит более 22 тысяч рублей в 2025 году. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец, которая обратилась к Председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву.
В своем обращении Волынец отметила, что текущие размеры стипендий (2,5-3 тысячи рублей) не обеспечивают студентов необходимыми средствами для жизни, особенно учитывая сложность учебных программ.
Она подчеркнула, что многие студенты не могут совмещать учебу и работу, так как это негативно сказывается на их успеваемости. В качестве примера она привела медицинские вузы, где до половины студентов отчисляются за неуспеваемость уже к третьему курсу.
Волынец предложила также внедрить дифференцированный размер стипендии, зависящий от успеваемости и участия в научной, спортивной и общественной деятельности. Это, по ее мнению, поможет снизить социальное напряжение среди молодежи и поддержать социально уязвимые категории.
Она привела пример своей многодетной семьи, где трое детей учатся в вузах и один — в школе. Несмотря на совершеннолетие студентов, расходы на них значительно выше, чем на школьников.
По мнению омбудсмена, повышение стипендий до уровня не ниже МРОТ обеспечит достойный уровень материальной поддержки студентов, повысит мотивацию к учебе и укрепит позиции России в мировых рейтингах образования.