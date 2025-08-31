Рязанский спасатель рассказал о поисках заблудившейся женщины-грибника
Отмечается, что днем 29 августа две женщины-грибника потеряли в пронском лесу 69-летнюю подругу. Искать отправился и. о. начальника Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов. «Нашел я женщину, благодаря мобильной связи. Смог созвониться и расспрашивал ее о примечательных деревьях, полянах, положении солнца», — рассказал Сергей. На поиски ушло полтора часа.
