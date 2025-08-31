Рязань
С начала года в рязанских лесах заблудились 15 человек
С начала года в рязанских лесах заблудились 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста. Однако, как отметили в публикации, заблудиться может каждый.

Спасатели напомнили рязанцам, что нужно делать, чтобы не попасть в такую ситуацию:

  • необходимо обсудить с родственниками маршрут и время возвращения;
  • взять свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды, продуктов, пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи;
  • стараться запоминать по пути как можно больше предметов.

Также рязанцам рассказали, что если все-таки заблудились, то не нужно паниковать. Необходимо вспомнить, откуда пришли. Обратить внимание на звуки — может где-то рядом проезжают машины.

Если есть возможность, то можно забраться на высокое дерево и осмотреться. Необходимо понять, что отличает местность, где находишься (реки, просеки, горы, деревни).

В случае, когда уверены, что вас будут искать, нужно оставаться на месте. Если решили искать дорогу самостоятельно, то необходимо ориентироваться по солнцу.

Лучше всего выйти на железную дорогу, газопровод, реку. Если идти вдоль них, то можно выйти к людям. Подавать звуковые сигналы нужно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. Двигаться в темное время не рекомендуется.