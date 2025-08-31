На Землю обрушатся мощные магнитные бури
По данным ученых, магнитные бури уровня G2-G4 ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы. «Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца», — добавили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Напомним, 30 августа стало известно о повороте опасной области Солнца в сторону Земли.
