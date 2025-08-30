Ученые сообщили о повороте опасной области Солнца в сторону Земли

По данным ученых, активная область Солнца 4197, накопившая значительную энергию, повернулась в направлении Земли и в ближайшие двое суток будет представлять наибольшую опасность для планеты за время существования. Отмечается, что область получила категорию Beta-Gamma-Delta, что соответствует максимальному уровню размера и сложности солнечных пятен. Ранее ее классификация была Beta-Gamma. Как сообщили ученые, несмотря на значительные запасы энергии, в настоящее время в области не наблюдается крупных вспышек.

Ученые сообщили о повороте опасной области Солнца в сторону Земли. Пост об этом опубликован 30 августа в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, активная область Солнца 4197, накопившая значительную энергию, повернулась в сторону Земли и в ближайшие двое суток будет представлять наибольшую опасность для планеты за все время своего существования.

Отмечается, что область получила категорию Beta-Gamma-Delta, что соответствует максимальному уровню размера и сложности солнечных пятен. Ранее ее классификация была Beta-Gamma.

Как сообщили ученые, несмотря на значительные запасы энергии, сейчас в области не наблюдается крупных вспышек. Отмечается лишь сильный разогрев окружающей короны: тепловое излучение увеличилось в три-пять раз за последние несколько дней.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о системном накоплении энергии, которое нередко предшествует мощным солнечным вспышкам, хотя точные электрические токи в короне остаются недоступны для наблюдения.

Мировые центры космической погоды выставили высокие вероятности вспышек максимального класса X, достигающие, по оценкам экспертов, 60-80%.