Россияне смогут сдавать новые смартфоны без RuStore

Россияне смогут сдавать новые смартфоны без RuStore. Об этом первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин 30 августа рассказал ТАСС.

Он напомнил, что с 1 сентября в России в силу вступает закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать возможность свободной установки и обновления отечественных приложений.

«Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям», — объяснил Шейкин, добавив, что в этом случае россияне имеют право вернуть смартфон как некачественный.

Нововведения коснутся в том числе айфонов.

Напомним, президент Владимир Путин обязал Apple устанавливать RuStore на все новые iPhone в России.