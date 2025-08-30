Россияне смогут сдавать новые смартфоны без RuStore. Об этом первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин 30 августа рассказал ТАСС.
Он напомнил, что с 1 сентября в России в силу вступает закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать возможность свободной установки и обновления отечественных приложений.
«Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям», — объяснил Шейкин, добавив, что в этом случае россияне имеют право вернуть смартфон как некачественный.
Нововведения коснутся в том числе айфонов.
Напомним, президент Владимир Путин обязал Apple устанавливать RuStore на все новые iPhone в России.