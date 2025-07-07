Путин обязал Apple устанавливать RuStore на все новые iPhone в России

Закон запрещает с 1 сентября текущего года вводить условия, которые ограничат и вовсе не позволят использовать приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Продаваемая в России техника с предварительно установленными программами должна будет позволять устанавливать и обновлять такие приложения, а также производить платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на документ.

Закон запрещает с 1 сентября текущего года вводить условия, которые ограничат и вовсе не позволят использовать приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.

Продаваемая в России техника с предварительно установленными программами должна будет позволять устанавливать и обновлять такие приложения, а также производить платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.