Путин обязал Apple устанавливать RuStore на все новые iPhone в России
Закон запрещает с 1 сентября текущего года вводить условия, которые ограничат и вовсе не позволят использовать приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Продаваемая в России техника с предварительно установленными программами должна будет позволять устанавливать и обновлять такие приложения, а также производить платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на документ.
Закон запрещает с 1 сентября текущего года вводить условия, которые ограничат и вовсе не позволят использовать приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.
Продаваемая в России техника с предварительно установленными программами должна будет позволять устанавливать и обновлять такие приложения, а также производить платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.