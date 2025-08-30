Россиянам дали рекомендации по выбору букетов к 1 сентября

Россиянам дали рекомендации по выбору букетов к 1 сентября. Об этом 30 августа сообщило ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Россиянам рекомендовали не покупать букеты с навязчивым ароматом, который может вызвать головную боль или аллергическую реакцию. По этой причине не стоит выбирать лилии или гиацинты, отметили специалисты.

Кроме этого, в Роскачестве рекомендовали избегать покупки роз из-за шипов и колючек в целях безопасности для ребенка.

Также букет не должен быть слишком тяжелым или громоздким, чтобы школьнику было удобно его нести.

Помимо этого, россиянам посоветовали обращать внимание на практичность и долговечность букета. Надежным выбором, по словам специалистов, станут хризантемы, герберы или альстромерии.

Ранее сообщалось, что в России средний чек на цветы перед 1 сентября вырастет на 8%.