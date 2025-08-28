В России средний чек на цветы перед 1 сентября вырастет на 8%
Отмечается, что средний чек на цветы составит 2 036 рублей, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом (1 892 рублей). По данным специалистов, самым «горячим» днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, по количеству покупок — 31 августа. Спрос на цветы увеличится на 64%.
В России средний чек на цветы перед 1 сентября вырастет на 8%. Об этом 28 августа сообщило ТАСС со ссылкой на сервисы T-Pay и «Долями».
Отмечается, что средний чек на цветы составит 2 036 рублей, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом (1 892 рублей).
По данным специалистов, самым «горячим» днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, по количеству покупок — 31 августа. Спрос на цветы увеличится на 64%.