Опубликован прогноз погоды на 31 августа в Рязанской области
Опубликован прогноз погоды на 31 августа в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют южной четверти, до 10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16°С, днем — +25…+30°С.
Ранее стало известно, что антициклон принесет в Рязанскую область теплую погоду. МЧС предупреждало рязанцев об аномальной жаре.