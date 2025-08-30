Антициклон принесет в Рязанскую область теплую погоду
В ближайшие дни, включая 1 сентября, в Рязанской области ожидается теплая погода без осадков, которую обеспечит небольшой антициклон, медленно смещающийся на восток. Температура воздуха днем ожидается до +30°С. Ночи будут прохладные, столбики термометров покажут отметки не выше +15°С. 2 сентября похолодает, но, по предварительным прогнозам рязанского метеоролога, до конца следующей рабочей недели существенных осадков не ожидается.
Антициклон принесет в Рязанскую область теплую погоду. Об этом в своем Telegram-канале рассказал метеоролог Роман Степанов.
В ближайшие дни, включая 1 сентября, в Рязанской области ожидается теплая погода без осадков, которую обеспечит небольшой антициклон, медленно смещающийся на восток.
Температура воздуха днем ожидается до +30°С. Ночи будут прохладные, столбики термометров покажут отметки не выше +15°С.
2 сентября похолодает, но, по предварительным прогнозам рязанского метеоролога, до конца следующей рабочей недели существенных осадков не ожидается.
«Похоже, вот оно, бабье лето», — заключил Роман Степанов.