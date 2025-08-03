Рязанцам рассказали, как сохранить здоровье новорожденному

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что младенцу в течение первой недели жизни необходимо получить ряд прививок: против туберкулеза и первую вакцинацию против гепатита В. Вакцинация против туберкулеза проводится на 3-7 сутки после рождения с ревакцинацией в 6-7 лет. Ставить прививки против гепатита В начинают с рождения: в первые 24 часа, затем в 1 и 6 месяцев. Для детей из групп риска схема другая — 0-1-2-12 месяцев.

Рязанцам рассказали, как сохранить здоровье новорожденному. Информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

В ведомстве напомнили родителям о важности вакцинации новорожденных.

«Цель прививок — создание надежной защиты от опасных инфекционных заболеваний с первых часов жизни младенца», — отметили в управлении.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что младенцу в течение первой недели жизни необходимо получить ряд прививок: против туберкулеза и первую вакцинацию против гепатита В.

Вакцинация против туберкулеза проводится на 3-7 сутки после рождения с ревакцинацией в 6-7 лет. Ставить прививки против гепатита В начинают с рождения: в первые 24 часа, затем в 1 и 6 месяцев.

Для детей из групп риска схема другая — 0-1-2-12 месяцев. Напомним, в Рязанской области снизилась заболеваемость гепатитами, А и В, зафиксирован рост числа заболевших гепатитом С.