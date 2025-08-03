Гинцбург раскрыл, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

Отечественную вакцину в экспериментальном режиме планируют начать вводить группе онкобольных меланомой в ближайшие месяцы. Речь идет о препарате, который создан по генетическим данным конкретного человека. Поэтому он подходит только для одного пациента. Этим препарат отличается от других. По словам специалиста, им уже заинтересовались в некоторых странах.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака. Об этом он 3 августа сообщил РИА Новости.

Отечественную вакцину в экспериментальном режиме планируют начать вводить группе онкобольных меланомой в ближайшие месяцы.

Речь идет о препарате, который создан по генетическим данным конкретного человека. Поэтому он подходит только для одного пациента. Этим вакцина отличается от других.

По словам специалиста, им уже заинтересовались в некоторых странах.

Ранее Гинцбург рассказал о четырех этапах создания отечественной вакцины от рака.