Гинцбург раскрыл, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
Отечественную вакцину в экспериментальном режиме планируют начать вводить группе онкобольных меланомой в ближайшие месяцы. Речь идет о препарате, который создан по генетическим данным конкретного человека. Поэтому он подходит только для одного пациента. Этим препарат отличается от других. По словам специалиста, им уже заинтересовались в некоторых странах.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака. Об этом он 3 августа сообщил РИА Новости.
Отечественную вакцину в экспериментальном режиме планируют начать вводить группе онкобольных меланомой в ближайшие месяцы.
Речь идет о препарате, который создан по генетическим данным конкретного человека. Поэтому он подходит только для одного пациента. Этим вакцина отличается от других.
По словам специалиста, им уже заинтересовались в некоторых странах.
Ранее Гинцбург рассказал о четырех этапах создания отечественной вакцины от рака.