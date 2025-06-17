Гинцбург рассказал о четырех этапах создания отечественной вакцины от рака

первый этап — получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй — создание оригинального программного обеспечения с включением технологии искусственного интеллекта для математической обработки этой генетической информации. Третий — синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. Четвертый — введение этого препарата больному человеку.

Отработаны четыре этапа создания отечественной мРНК-вакцины от рака. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, первый этап — получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй — создание оригинального программного обеспечения с включением технологии искусственного интеллекта для математической обработки этой генетической информации.

Третий — синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека.

Четвертый — введение этого препарата больному человеку.