В Госдуме высказались против повышения призывного возраста в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался против повышения нижней планки призывного возраста в России. Об этом сообщила «Газета.Ru». Он отметил, что наилучшим временем для службы в армии является 18 лет, так как к 21 году у многих молодых людей появляются семьи и финансовые обязательства, которые могут затруднить призыв. Журавлев подчеркнул, что по указанию президента к 2026 году численность российской армии должна увеличиться до 1,5 миллиона человек, учитывая растущие угрозы со стороны Запада. Он указал на необходимость подготовки личного состава в условиях снижения рождаемости в стране, которая достигла минимального уровня за весь постсоветский период.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался против повышения нижней планки призывного возраста в России. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Он отметил, что наилучшим временем для службы в армии является 18 лет, так как к 21 году у многих молодых людей появляются семьи и финансовые обязательства, которые могут затруднить призыв.

Журавлев подчеркнул, что по указанию президента к 2026 году численность российской армии должна увеличиться до 1,5 миллиона человек, учитывая растущие угрозы со стороны Запада.

Он указал на необходимость подготовки личного состава в условиях снижения рождаемости в стране, которая достигла минимального уровня за весь постсоветский период.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также высказывался по вопросу возможного повышения призывного возраста, однако было решено увеличить только верхний предел с 27 до 30 лет.