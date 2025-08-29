В Госдуме оценили возможность повышения призывного возраста после СВО

В России может измениться призывной возраст с 18 до 21 после СВО. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина. «Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил он. Парламентарий подчеркнул, что ранее обсуждалась возможность увеличения минимального призывного возраста, но в итоге решили повысить только верхний порог — с 27 до 30 лет. Смолин также отметил важность данной инициативы для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.

В России может измениться призывной возраст с 18 до 21 после СВО. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.

«Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что ранее обсуждалась возможность увеличения минимального призывного возраста, но в итоге решили повысить только верхний порог — с 27 до 30 лет.

Смолин также отметил важность данной инициативы для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.

Ранее правительство РФ продлило концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2036 года, указав на необходимость снижения числа граждан, не соответствующих требованиям военной службы, до 17,5% к 2030 году и до 16% к 2036 году.