В Госдуме оценили возможность повышения призывного возраста после СВО
