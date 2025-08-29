Рязань
Путин выразил соболезнования родным в связи со смертью Родиона Щедрина
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семье и близким композитора Родиона Щедрина. В своей телеграмме российский лидер отметил, что уход творца стал невосполнимой утратой для мировой культуры. «Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом и талантливым новатором. Он был мудрым и открытым человеком с большим внутренним достоинством. Щедрин преданно служил своему призванию, щедро даря людям радость встречи с истинным искусством», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, композитор ушел из жизни в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет.

Фото: kremlin.ru