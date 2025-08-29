Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
654
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 976
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Скончался советский и российский композитор Родион Щедрин
Скончался советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Большого театра.

Автора не стало в возрасте 92 лет.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — сказано в посте.

Композитор родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1950 году окончил Московское хоровое училище. В 1955-м — Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского.

Его самое исполняемое произведение — балет «Кармен-сюита», также он создал «Не только любовь», серию концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны», сочинил оратории «Поэтория» и «Ленин в сердце народном», а также 24 прелюдии и фуги.

Фото: РИА Новости.