Скончался советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Большого театра.
Автора не стало в возрасте 92 лет.
«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — сказано в посте.
Композитор родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1950 году окончил Московское хоровое училище. В 1955-м — Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского.
Его самое исполняемое произведение — балет «Кармен-сюита», также он создал «Не только любовь», серию концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны», сочинил оратории «Поэтория» и «Ленин в сердце народном», а также 24 прелюдии и фуги.
Фото: РИА Новости.